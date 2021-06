Dariusz Poloński punta al successo in Abarth Rally Cup nel 2021 e spera che all'ORLEN 77° Rally Poland sia un buon inizio di stagione.

Dopo essere arrivato secondo dietro ad Andrea Nucita nel 2019, Poloński aveva grandi speranze di successo nella categoria FIA European Rally Championship l'anno scorso. Ma un doppio zero all'inizio della stagione lo ha messo nelle retrovie e, anche se è stato il primo della Abarth Rally Cup al Rally Islas Canarias, il quarto posto nella classifica finale è stato inevitabile.



Per il 2021, Poloński ha un piano chiaro in mente: "Vogliamo gestire il nostro ritmo rispetto alle altre auto ERC2 e rimanere concentrati per finire il rally. Dopo una pausa molto lunga abbiamo partecipato a due brevi rally su asfalto [e preso due podi di classe] prima di iniziare a prepararci per lo sterrato".



Quando la Polonia ha ospitato l'ultima volta un round dell'ERC nel 2019, Poloński è arrivato secondo nella Abarth Rally Cup. È quindi consapevole della sfida che lo aspetta.



"La sfida più grande è evitare problemi con la macchina nei solchi. Se riesci a farlo, il resto è solo divertimento. I rally su terra sono sempre molto divertenti e il Rally di Polonia è un evento ad alta velocità con un sacco di dossi e salti. È puro rally".



Poloński può ancora una volta contare sul co-pilota Łukasz Sitek e sulla forza del suo team di lunga data, Rallytechnology, che preparerà la sua Abarth 124 rally equipaggiata con Pirelli per tutta la prossima stagione.



"La squadra è la stessa da quasi 10 anni ed è la terza stagione con la Abarth", ha detto Poloński. "Aiuta sempre quando tutto è chiaro, ci sentiamo molto a nostro agio in queste condizioni".



Grande montepremi in palio

Dariusz Poloński potrebbe vincere fino a 85.000 euro partecipando alla Abarth Rally Cup nel 2021. Questo è il massimo che un pilota può guadagnare se vince tutti e sei i round della Abarth Rally Cup e il titolo, grazie al montepremi di 24.000 euro per evento, più un bonus di fine stagione di 25.000 euro.



Le celebrazioni del centenario fanno rivivere a Poloński i ricordi del World Rally Car

Con il Rally di Polonia di quest'anno che segna il centenario dell'evento, Dariusz Poloński ha ricordato il suo ricordo preferito. "Il mio primo Rally di Polonia è stato su asfalto, nell'ERC, ma durante l'era del World Rally Car alla fine degli anni '90. Erano grandi tempi, grandi macchine e già un rally duro come lo è ora su terra".

ERC Lukyanuk pronto per la Polonia anche se reduce da un incidente nei test UN' ORA FA

ERC Armstrong pronto a scrivere un pezzo di storia ERC UN' ORA FA