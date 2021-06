Martin László fa il suo debutto al Rally Liepāja desideroso di esprimere il potenziale mostrato in Polonia.

L'ungherese corre in FIA ERC3 Junior per la prima volta in questa stagione sotto l'occhio vigile del doppio campione ERC 2WD Zoltán Bessenyey; era al quarto posto nella categoria supportata da Pirelli quando un guasto meccanico lo ha fermato nella penultima PS, dunque è determinato a rifarsi in Lettonia.



"La prima gara della stagione 2021 dell'ERC3 Junior è stata agrodolce", ha detto László. "La nostra velocità e il nostro ritmo erano ok e siamo stati in grado di raggiungere il quinto posto nella categoria il primo giorno. Il secondo giorno è stato un po' difficile, perché le PS sono diventate ruvide, il che è stato drammatico per le auto 2WD. Alla tredicesima PS il braccio dello sterzo anteriore destro si è rotto e abbiamo dovuto ritirarci dal rally e dal quarto posto. È stato difficile da accettare, ma queste sono le corse e il campionato è lungo, quindi ci stiamo concentrando sulla nostra prossima missione a Liepāja".



Affiancato dal connazionale Dávid Berendi sulla Peugeot 208 Rally4 gestita dal Topp-Cars Rally Team, László sarà di nuovo tra i contendenti per il successo ERC3 e ERC3 Junior.



"Liepāja sarà una nuova sfida perché è un nuovo rally per noi. Ma cerchiamo di prepararci il più possibile vedendo gli onboard degli anni precedenti. Ci piacciono molto le PS veloci e, dopo la Polonia, sarà un passo avanti. Speriamo che sia un buon fine settimana per noi".

