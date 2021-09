Il Rally delle Azzorre è in mostra al Parque Atlântico di Ponta Delgada con i visitatori del centro commerciale Sonae Sierra in grado di scoprire tutto quello che devono sapere sull'evento del Campionato Europeo Rally FIA.

Uno stand all'interno del più grande centro commerciale dell'arcipelago delle Azzorre è attivo fino al 18 settembre e comprende i dettagli del percorso e dell'itinerario dell'evento, con le info sulle restrizioni COVID-19 e sull'accreditamento ambientale a due stelle della FIA.



L'esposizione comprende anche una collezione di auto da rally in miniatura di tutti i vincitori delle 54 edizioni precedenti dell'evento, più una Lancia Delta a grandezza naturale, una delle macchine più iconiche della gara.



João Mota, direttore del Parque Atlântico, ha detto: "Il rally è importante per le Azzorre. Questo è il nostro contributo".



Rui Moniz, presidente del Grupo Desportivo Comercial, l'organizzatore del 55° Rally delle Azzorre, ha aggiunto: "Questo è il luogo ideale per lanciare pubblicamente il Rally delle Azzorre. Quasi certamente è dove, al momento, passano più persone a São Miguel. Quindi, sono grato a Sonae Sierra per essersi unita al GDC nella promozione dell'evento".

ERC Solans si allena online per le Azzorre 12 ORE FA

ERC Bonato: “Azzorre bellissime, sono pronto” 18 ORE FA