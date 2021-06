L'Azores Rallye ricevuto la certificazione ambientale dalla FIA come evento del FIA European Rally Championship.

Questo è valso alla gara portoghese il Two Star Environmental Accreditation, lo stesso del Rally di Roma Capitale, dopo che il promoter Eurosport Events aveva avuto il Three Star Environmental Accreditation.



Rui Moniz, Presidente dell'organizzazione dell'Azores Rallye: "E' un grande orgoglio e dà un senso a quello che facciamo per l'isola, che quindi non è solo un bel posto da visitare. E' particolarmente soddisfacente tutto ciò".



Gli organizzatori del Rally delle Azzorre hanno iniziato il processo per ottenere l'accreditamento ambientale FIA Two Star nel 2020 con la creazione del ruolo di gestione ambientale all'interno della struttura organizzativa dell'evento. Questo è stato intensificato negli ultimi mesi, attraverso un esaustivo processo di colloqui condotto dalla FIA.



"Assumiamo una serie di impegni, basati su una politica ambientale che stabilisce le linee guida per il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, tenendo conto del lungo termine. Ci sono obiettivi e traguardi definiti, ma facciamo appello a tutte le parti interessate, compresi gli spettatori, per essere parti attive", ha aggiunto Moniz, che è anche il presidente del Grupo Desportivo Comercial, l'organizzatore del Rally delle Azzorre.



Grupo Desportivo Comercial ha anche sottolineato la sua ambizione che il Rally delle Azzorre sia organizzato in modo sostenibile, riducendo il suo impatto ambientale e aumentando le prestazioni ecologiche, qualcosa che intende raggiungere anche per altri eventi che organizza.



L'arcipelago delle Azzorre è stato il primo al mondo a ottenere la certificazione internazionale come destinazione sostenibile dal Global Sustainable Tourism Council.

ERC I Campioni ERC protagonisti in Sardegna UN GIORNO FA

ERC Tante novità per l’ERC 2021 di Molle IERI A 16:09