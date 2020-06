-

Esapekka Lappi ha vinto 5 gare nel FIA European Rally Championship oltre al titolo. Vediamo le sue gesta su neve, terra e asfalto.

Polonia 2012(foto Janusz Szymanek): Lappi debutta al Rally Poland del 2012 nell'ERC con solo due gare internazionali all'attivo e vince per la prima volta con la Škoda Fabia S2000. Si aggiudica 12 PS su 13 affiancato da Janne Ferm.



Svizzera 2013: dopo aver vinto il Rally China Longyou, vola subito al Rallye International du Valais e la settimana seguente lo vince.



Lettonia 2014: il finnico si porta a casa anche il Rally Liepāja battendo un ottimo Vasily Gryazin.



Regno Unito 2014: al Circuit of Ireland Rally domina per 15 PS su 18.



Svizzera 2014: un anno dopo la prima vittoria al Rallye International du Valais, arriva il secondo centro che lo porterà al titolo in Corsica.



Per visualizzare bene l'articolo e le immagini sulla app ERC, passate a FIAERC.it.

ERC Gli austriaci dell’ERC DA 19 ORE

The post Le cinque vittorie di Lappi nell’ERC appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.

ERC FIA e RM Sotheby’s assieme per le aste online #RaceAgainstCovid IERI A 10:00