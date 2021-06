Con una PS alla fine dell'ORLEN 77° Rally Polonia, vediamo come sono messi i piloti del FIA European Rally Championship.

ASSOLUTA: Dopo 13 PS, Alexey Lukyanuk e Alexey Arnautov conducono su Andreas Mikkelsen e Ola Fløene con 17,4 secondi. Miko Marczyk e Szymon Gospodarczyk sono il primo equipaggio polacco al terzo posto. Efrén Llarena è 3"4 dietro Norbert Herczig nella battaglia per il sesto posto. Erik Cais ha chiuso a 9"7 secondi dall'ottavo posto di Yoann Bonato, che ha riportato un grave problema al motore al completamento della PS13.



ERC2: I nuovi arrivati Javier Pardo e Adrián Pérez sono sulla buona strada per vincere l'ERC2 davanti a Dmitry Feofanov e Normunds Kokins. Tuttavia, Victor Cartier/Fabien Craen sono solo 13"1 dietro i loro rivali lettoni e rimangono in lizza per il secondo posto che hanno tenuto fino a quando sono scivolati indietro questa mattina.



ERC3: Sami Pajari/Enni Mälkönen guidano l'ERC3 alla loro prima apparizione a livello europeo con i compagni Mathieu Franceschi/Lucie Baud al secondo posto. Pep Bassas/Axel Coronado sono terzi.



ERC JUNIOR: Ora per le auto Rally3 con pneumatici Pirelli, la vittoria nell'ERC Junior è nelle mani dei leader a lungo termine Jon Armstrong/Phil Hall su una Ford Fiesta Rally costruita da M-Sport Polonia a Cracovia (nella foto).



ERC3 JUNIOR: Pajari è sulla strada per ottenere un doppio trionfo ERC3/ERC3 Junior. Norbert e Francesca Maior sono secondi nell'ERC3 Junior davanti a Nick Loof e al co-pilota Hugo Magalhães, che oggi compie 37 anni.



ABARTH RALLY CUP: Dariusz Poloński/Łukasz Sitek vanno verso la vittoria con la loro Abarth 124 rally gestita da Rallytechnology.



CLIO TROPHY BY TOKSPORT WRT: Gli assi argentini Paulo Soria e Marcelo Der Ohannesian guidano la nuova categoria per le Renault Clio Rally5 equipaggiate MICHELIN. Ghjuvanni Rossi/Baptiste Volpei sono al secondo posto.



La PS14 è lunga 1,96 km e sarà trasmessa in diretta streaming su Facebook e YouTube e su Motowizja in Polonia a partire dalle 18.00 ora locale.

