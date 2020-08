-

In casa M-Sport Poland, il capo Maciej Woda festeggia il trio di Ford Fiesta Rally4 che nel FIA European Rally Championship hanno occupato l'intero podio dell'ERC3-ERC3 Junior-Pirelli.

Ken Torn al Rally Liepāja ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva precedendo le Fiesta di Dennis Rådström e Renis Nitišs.



“Non potevo immaginare un risultato migliore e meritevole per le nostre fantastiche Fiesta Rally4, che hanno occupato il podio intero in ERC3 e svettato in tutte le PS, incluse prove libere e qualifiche - ha detto Woda - Ken e Kauri Pannas hanno dimostrato ancora una volta di essere un gradino sopra agli altri, facendo vedere cosa serve per vincere. Sono anche molto contento di vedere Dennis e Johan Johansson terminare a podio; a Roma l'avevano perso per una foratura, a Liepāja hanno dimostrato di essere veloci".



“Siamo passati dal lockdown ad occupare l'intero podio con le Fiesta Rally4 in un paio di mesi, al secondo rally internazionale per la macchina. E' un grande risultato che sottolinea il lavoro e gli sforzi fatti a Cracovia dietro le quinte per sviluppare la nostra Rally4. E' una ricompensa per tutti i nostri clienti, evidenziata da Nitišs al primo podio con la Fiesta Rally4”.

ERC Solberg svetta con le K6 soft di Pirelli DA 5 ORE

The post Le Fiesta della M-Sport sul podio dell’ERC3 Junior appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.

ERC Dinkel impara in fretta sulla terra DA UN GIORNO