E' la giornata mondiale della donna e oggi parliamo delle navigatrici del FIA European Rally Championship.

Erik Cais ed Efrén Llarena hanno infatti ottenuto podi e successi grazie al lavoro di Jindřiška Žáková e Sara Fernández alle not.



La Žáková ha affiancato Cais dal 2019 in quella che era la prima stagione del ceco a livello internazionale dopo gli anni di mountain bike. I due hanno chiuso in Top5 con una Rally2 in ERC1 Junior nel 2020.



La Fernández ha vinto il titolo ERC3/ERC3 Junior 2019 con Llarena, passando poi in ERC1 Junior nel 2020 e siglando il podio al Rally Hungary.

