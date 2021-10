Ecco le parole dei piloti del FIA European Rally Championship che hanno vinto le rispettive categorie al Rally Serras de Fafe e Felgueiras.

ANDREAS MIKKELSEN, TOKSPORT WRT, ŠKODA FABIA RALLY2 EVO (FIA ERC1)

“E' un ottimo risultato per il campionato, siamo messi molto bene - ha detto Mikkelsen, che allunga in classifica - Sono contentissimo del weekend, le condizioni erano molto difficili, specialmente sabato. Elliott ha fatto un grande lavoro e anche il team, la macchina è stata affidabile per tutto il rally e mi sono goduto l'esperienza. Siamo riusciti a stare lontano dai guai spingendo dove volevamo, è proprio una bella vittoria".



JAVIER PARDO, SUZUKI MOTOR IBÉRICA, SUZUKI SWIFT R4LLY S (FIA ERC2)

"Ieri è stato orribile, oggi invece le PS erano bellissime e mi sono rilassato. Grazie al team per l'auto perfetta, ne abbiamo due sul podio".



PEP BASSAS, RALLYE TEAM SPAIN, PEUGEOT 208 RALLY4 (FIA ERC3)

“E' stato un rally fantastico, ieri molto difficile per il meteo, che oggi è stato diverso. E' un risultato importante, ma Franceschi ha fatto molto bene".



ERIK CAIS, YACCO ACCR TEAM, FORD FIESTA RALLY2 (ERC-MICHELIN Talent Factory)

“E' stato un rally molto divertente e sono contento di essere arrivato alla fine. Prima dell'ultima PS ero un po' nervoso per quanto accaduto al Barum Rally, ma alla fine ce l'ho fatta. Ringrazioe team, famiglia, partner e tutti coloro che mi sostengono. E' stata un'ottima settimana".

