Diversi pezzi grossi del FIA European Rally Championship saranno in azione al Rally del Portogallo del FIA World Rally Championship questo weekend. Vediamo chi sono.

NIKOLAY GRYAZIN

Il Campione 2018 dell'ERC1 Junior è portacolori della Movisport in WRC2.



CHRIS INGRAM

Dopo il grande ritorno in Croazia, l'inglese continua l'avventura in WRC3.



KAJETAN KAJETANOWICZ

Il pilota del LOTOS Rally Team punta al secondo successo in WRC3.



ESAPEKKA LAPPI

Il Campione ERC 2014 è uno dei favoriti per la vittoria in WRC2.



MĀRTIŅŠ SESKS

Il Campione ERC3/ERC3 Junior 2018 è iscritto al Junior WRC con una Ford Fiesta Rally4 gommata Pirelli.



OLIVER SOLBERG

Il Campione 2020 dell'ERC1 Junior vuole vincere il WRC2 con la i20 R5 della Hyundai Motorsport N.



La stagione 2021 del FIA European Rally Championship scatterà con l'ORLEN 77th Rally Poland del 18-20 giugno.

