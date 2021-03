E' la giornata mondiale della donna e oggi vediamo le Top5 di Adrienn Vogel nel FIA European Rally Championship in Classe ERC3 2020.

Rally di Roma Capitale, 24-26 luglio

Dopo aver chiuso la Tappa 1 ottava, l'ungherese ed Ivett Notheisz hanno recuperato terreno sulle strade laziali con ottimi risultati.



Rally Hungary, 6-8 novembre

La Vogel ha chiuso quinta anche in Ungheria, specialmente grazie all'aiuto dei fan nella PS11. Lì aveva avuto un incidente, ma il pubblico presente in quel momento l'ha aiutata a rientrare in azione con la Ford Fiesta Rally4 del Roger Racing Team/Orsák Rallysport.



Sogno sfumato

La Vogel era in Top10 ERC3 al Rally Islas Canarias quando ha accusato un problema elettrico ritirandosi.

