Lo spagnolo, affiancato da Rogelio Peñate sulla sua Hyundai i20 R5, beneficia della Top10 invertita come ordine di partenza, secondo i risultati della PS8.



A seguire avremo Alexey Lukyanuk (Saintéloc Junior Team) che va a caccia del titolo, poi il suo compagno Marijan Griebel ed Oliver Solberg, unico ancora in lizza con "Lucas" per il successo.



Il leader dell'evento, Iván Ares, partirà 10°. Rientrano in gara dopo gli incidenti di ieri sia Erik Cais (24°) che Pepe Lopez (25°).