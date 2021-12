I fan possono seguire le emozioni della prossima stagione del FIA European Rally Championship attraverso la popolarissima piattaforma WRC+.

WRC+ è stato il punto di riferimento per i tifosi del FIA World Rally Championship desiderosi di seguire le emozioni della serie tramite il canale lanciato da WRC Promoter nel 2018. Ora che WRC Promoter ha aggiunto l'ERC al suo parco di diritti commerciali, i fan potranno godersi le azioni della principale serie di rally in Europa attraverso WRC+.



Ogni prova speciale di ogni round dell'ERC sarà trasmessa in streaming dal vivo e in differita per i fan che potranno guardarla su WRC+ quando, dove e come vogliono. Oltre alla copertura ricca di azione, un team di presentatori esperti porterà notizie chiave, interviste e dietro le quinte. Filmati mozzafiato dei migliori piloti, GPS in tempo reale e mappe in diretta completeranno il pacchetto.



Fuori dai weekend di gara, è a disposizione un ricco archivio di video esclusivi, riassunti della stagione, speciali storici e documentari sia del WRC che dell'ERC. Il Campionato Europeo di Rally è incluso nell'abbonamento WRC+ e gli utenti non devono acquistare un pacchetto/abbonamento extra. Il commento dal vivo per l'ERC sarà disponibile in inglese.

Ad

ERC Ares vince il titolo Terra in Spagna UN GIORNO FA

ERC FIA Action of the Year, votate l’ERC! 07/12/2021 A 05:07