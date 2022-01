Le zone di riscaldamento dei pneumatici sono destinate a diventare una caratteristica di questa stagione del FIA European Rally Championship.

La decisione segue una scelta da parte della FIA sul fatto che alcuni piloti eseguono questa operazione su strade pubbliche prima dell'inizio delle prove speciali, come visto in passato.



Dal 2022, gli organizzatori di eventi possono creare una zona di riscaldamento gomme (Tyre Warming Zones) tra il controllo del tempo e l'inizio di una prova speciale.



Non ci sarà un limite al numero di TWZ stabilite e il loro uso non è obbligatorio, ma ogni TWZ deve essere evidenziata in un roadbook, avere una lunghezza minima di 500 metri, essere allestita come una prova speciale e percorsa in condizioni da rally con caschi indossati e cinture di sicurezza allacciate correttamente.



Jérôme Roussel, Category Manager, Cross-Country and Regional Rally Championships, ha spiegato: "I concorrenti che riscaldano i loro pneumatici su strade aperte va contro tutti i protocolli di sicurezza e può dare una cattiva immagine del nostro sport, quindi era importante mettere in atto una serie di regolamenti per aiutare gli organizzatori di rally a preparare gare migliori e più sicure".



"Abbiamo lavorato per quasi un anno con vari membri della commissione e organizzatori di rally, abbiamo chiesto indicazioni ai produttori di pneumatici sulla lunghezza della TWZ e abbiamo anche effettuato dei test pratici e siamo molto soddisfatti del risultato finale".



Le TWZ possono essere allestite per gli eventi su asfalto o su terra.

