L’ERC ricorda Martin Holmes

Eurosport Events, promoter del FIA European Rally Championship, ricorda il giornalista Martin Holmes, scomparso la scorsa settimana.

L'80enne ha seguito per decenni i rally della serie per giornali e riviste del mondo, con una pagina riuassuntiva di ogni stagione per Pirelli nel WRC e nell'ERC.



Negli ultimi anni Martin ha scritto regolarmente per siti internet e spesso contattava l'ufficio stampa dell'ERC quando non poteva essere presente di persona alle gare.



Oltre al giornalista, in carriera Holmes ha fatto anche il co-pilota in 32 gare dell'ERC, ultima delle quali il Rally Poland del 1979.



Lascia un figlio e tre nipoti.

