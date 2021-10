Łukasz Lewandowski ha dato il massimo per andare a punti in FIA ERC3 in Portogallo.

Al volante della sua Opel Corsa Rally4, il polacco ha terminato in Top5 di categoria il Rally Serras de Fafe e Felgueiras, nonostante un contatto con un albero nel secondo giorno.

