Lewandowski, dal titolo polacco 2WD all’ERC3

Łukasz Lewandowski ha scelto di fare il salto in FIA ERC3 Junior Championship per il 2020 nonostante un brutto incidente abbia messo a rischio la sua carriera alcuni anni fa.

Nel 2016 fu protagonista di un botto che gli ruppe entrambe le gambe, ma rientrato in azione ha poi vinto il titolo 2WD in Polonia e ora è pronto per l'Europeo.



“Ho rischiato di non vincere niente, nel 2016 mi ruppi entrambe le gambe e sinceramente all'epoca non pensavo di tornare a correre, ma la mia passione è stata più forte - commenta il polacco - L'incidente ha cambiato moltissimo l'approccio alla vita e ai rally. Quando sono rientrato, ho cambiato tutto della preparazione e ho vinto il titolo 2WD. E' stato fantastico ed è andato oltre ogni aspettativa perché ricordiamo che ho iniziato a correre solamente a 30 anni e prima non conoscevo nulla di questo sport"



Un sogno divenuto realtà

“Abbiamo scelto l'ERC perché dopo il titolo dello scorso anno era il nostro sogno - prosegue Lewandowki, che verrà affiancato da Piotr Białowąs - Non ho pressioni, a 44 anni credo che nessuno faccia programmi per la propria carriera. Detto questo, sono semplicemente curioso di capire se posso competere a livello europeo, specialmente contro i giovani che probabilmente sono i migliori talentini del continente".



Top5

“L'obiettivo è chiudere in Top5 prendendo punti. La pandemia di COVID-19 ha complicato tutto, ma diventando più vecchio mi sto godendo maggiormente le sfide e voglio giocarmela a mio vantaggio. Sicuramente una di queste è che non conosco i rally".



Sempre impegnato

“Durante la settimana mi occupo dell'azienda di famiglia, da un lato sono impegnato nella pubblicità e dall'altro nella costruzione di giocattoli per i bambini. Tutto il supporto viene da lì, ma anche dal team, la EvoTech.”



Grande competizione in ERC3

Lewandowski debutterà al Rally di Roma Capitale fra i 20 piloti della Classe ERC3.

