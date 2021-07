Łukasz Lewandowski ha dovuto ringraziare i tifosi per averlo riportato in pista nel Campionato Europeo Rally FIA.

Navigato dal connazionale Adrian Sadowski, il pilota polacco ha finito settimo nella ERC3 del Rally Liepāja un errore nella PS1.



"Era sulla prima prova e c'era una sezione di asfalto", ha spiegato Lewandowski. "Sulla frenata, forse perché ho staccato troppo tardi, ho tirato il freno a mano, ma non siamo riusciti a girare quindi è stato come un lento capottamento. Non è successo niente di che, la macchina è finita sul tetto con un parabrezza rotto, che abbiamo dovuto sostituire. Per fortuna gli spettatori erano lì e ci hanno aiutato a tornare sulla strada, quindi un grande grazie a loro, abbiamo potuto continuare. Purtroppo, abbiamo perso più di tre minuti, quindi è diventato un rally diverso per noi".



Imperterrito, Lewandowski ha lottato dalla 18a piazza di classe per finire settimo ed estendere la sua corsa a punti nell'ERC3.



"Abbiamo mantenuto il nostro ritmo nel secondo giorno e siamo molto felici per questo", ha detto. "L'unico rammarico è stato quando ci siamo capotati. A parte questo è stato perfetto per noi e la macchina andava bene".

