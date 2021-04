Jean-Baptiste Ley si è detto contentissimo che Chris Ingram e Ross Whittock possano correre nel FIA World Rally Championship quest'anno.

I due inglesi hanno firmato con la SXM Competition per salire sulla Škoda Fabia Rally2 Evo in sei eventi del WRC3 a partire dal Rally di Croazia (22-25 aprile).



Il coordinatore dell'ERC ha commentato così la notizia: "Come tanti altri piloti, anche Chris è arrivato nell'ERC da una serie nazionale. Ha cominciato la sua avventura internazionale nel 2014, ha vinto l'ERC3 Junior nel 2017 e due anni dopo il titolo assoluto".



“Questa è una grande occasione per lui e una notizia fantastica, siamo molto contenti per lui e facciamo i complimenti anche a Ross, visto che lavorando assieme non si sono mai arresi. Sono due grandi talenti e se lo meritano, sono sicuro che sfrutteranno la chance nel migliore dei modi".



Ricordiamo che il 26enne inglese avviò una raccolta fondi grazie alla mamma per correre nell'ERC 2019 e dare l'assalto al titolo. Oggi la situazione è molto diversa, ma grazie al marchio Rally Warrior e le consulenze di SG Financial e Fladgate, Ingram ha raccolto supporto anche da CarFinance 247, Protec, Kroon-Oil, Fleetback, WS Transportation, HAH Whisky, Stilo Helmets e FreeM per il 2021.

