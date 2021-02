L'evento di Las Palmas si disputerà il 18-20 novembre come previsto dal nuovo calendario rivisto a seguito della pandemia di COVID-19.



Dopo le bellissime cose viste nel 2020, Ley si augura che il tutto si ripeta.



"Gli organizzatori del Rally Islas Canarias hanno la possibilità di realizzare un fantastico finale di stagione come lo scorso novembre, nonostante tutti i vincoli imposti dal COVID-19, e abbiamo piena fiducia che possano farlo ancor meglio nel nel 2021", dice Ley.



Germán Morales, direttore del comitato organizzatore del Rally Islas Canarias: "Arrivare alle Isole Canarie pone delle sfide logistiche e dobbiamo prendere decisioni in tempo per non danneggiare le squadre. Le previsioni per la fine della stagione sembrano essere migliori e con la decisione di spostare la data a novembre la nostra intenzione è quella di salvare la 45a edizione".



"A livello organizzativo, il percorso e altri aspetti erano già definiti, cioè eravamo preparati per la prova di maggio, ma la situazione attuale ci costringe a prendere delle decisioni".