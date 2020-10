I piloti del FIA European Rally Championship hanno potuto sistemare gli assetti lungo i 3,3km di percorso in vista della Tappa 1 di domani.



Il finlandese ha siglato l'1'57"250 con la sua Škoda Fabia Rally2 Evo, tenendosi dietro la Hyundai i20 R5 del compagno di squadra, autore di un 1'57"527.



Alexey Lukyanuk, leader dell'ERC, è terzo con la sua Citroën C3 R5 davanti alla Fabia di Miko Marczyk (ORLEN Team) e alla Hyundai di Iván Ares.



Sesto Dominik Dinkel (Brose Motorsport), mentre Oliver Solberg è settimo anche se nel secondo passaggio è andato a sbattere.



Yoann Bonato, Erik Cais e Norbert Herczig completano la top 10, con Tibor Érdi Jr primo in ERC2 e Pep Bassas in ERC3. Andrea Mabellini svetta in Abarth Rally Cup.



La Tappa 1 inizia domani alle 9;00 locali con i 6,92km della "Montim".