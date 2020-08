Lindholm pensa già al Liepaja

-

Emil Lindholm è partito bene in FIA ERC1 Junior Championship e vuole replicare le prestazioni anche al Rally Liepāja del 14-16 agosto.

Il pilota del Team MRF Tyres ha terminato in Top5 al Rally di Roma Capitale nella sua categoria, pur concentrandosi sullo sviluppo delle gomme, ma mostrando un ottimo passo e potenziale che potrà incrementare sull'amato sterrato che troverà in Lettonia.



“E' stato un rally difficile, ma penso che abbiamo raggiunto l'obiettivo e fatto esperienza con queste gomme. Alla fine è andata bene e sono contento di come hanno reso gli pneumatici. Nella Tappa 1, anche se con 50km di PS nei due loop, non abbiamo avuto problemi, il che è positivo. Il passo era buono, in particolare nel primo giorno. Dobbiamo capire cosa è successo nel secondo, ma siamo qui per imparare e crescere. Il Rally Liepaja avrà un fondo a me più famigliare, sono più abituato a queste strade perché sono simili a quelle della Finlandia, ma con Oliver Solberg e gli altri piloti la competizione sarà elevatissima e per nulla semplice".

