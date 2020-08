Lindholm pensa in grande in ERC1 Junior

-

Emil Lindholm ha chiuso secondo in FIA ERC1 Junior Championship dietro Oliver Solberg al Rally Liepāja.

Affiancato da Mikael Korhonen, il pilota del Team MRF Tyres ha portato la sua Škoda Fabia R5 a punti e in Top5 assoluta.



Noie ai freni

“Anche se nelle curve a 90° avevo dei problemi ai freni, la Tappa 1 è andata bene e non eravamo lotani dai migliori. Purtroppo ci siamo girati in una curva lenta all'inizio della PS4 perdendo circa 18", ma è andata bene e mi sono trovato bene con auto e gomme".



Imparare

“La cosa migliore era imparare su questo tipo di fondo, che è molto complicato. In frenata la macchina sembrava non fermarsi mai, si scivolava tanto e pareva sempre di andare larghi, quindi serve tempo per abituarsi ad una cosa del genere".



Rischio

“Nella PS6 ho corso un grande rischio perché dopo un salto siamo atterrati piuttosto duramente e il muso ha picchiato facendomi sbandare. Siamo finiti nel campo di fianco alla strada, per fortuna non ci siamo capottati, ma lì è stata una delusione perché il passo era buono e ho perso parecchio. Devo lavorare sui miei errori".



Grande risultato

"Per le MRF era la prima volta su terra e sono state super-consistenti e ottime. E' una bella ricompensa per chi lavora nel team".

