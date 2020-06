-

Emil Lindholm è pronto per il Rally di Roma Capitale, gara del suo debutto nel FIA European Rally Championship con il Team MRF Tyres.

Il finlandese è stato uno dei più giovani ad andare forte ultimamente, ma non ha molta esperienza sull'asfalto, ricordando però la partecipazione al Rally Internazionale del Casentino nel 2018.



“E' fantastico tornare al volante dopo 5 mesi di stop - ha detto il 23enne - Sarà un inizio d'estate interessante, anche se su asfalto, per cui diverso da quanto sono abituato. In Italia i piloti locali sono veramente velocissimi, ho fatto qualche gara qui e me ne sono accorto. Un paio d'anni fa ho corso il Rally del Casentino come test per l'ERC a Roma, per cui ho qualche indicazione sul tipo di strade che affronteremo".



Lindholm e il suo co-pilota Mikael Korhonen guideranno una Škoda Fabia.



“Ho avuto modo di provare le gomme MRF una volta e mi sono trovato molto bene nonostante siano in fase di sviluppo. Craig Breen era presente anche lui all'evento come collaudatore ed è fantastico perché posso confrontarmi con un professionista".



Foto: Lindholm.fi

ERC Già 30 iscrizioni al Rally di Roma Capitale IERI A 10:00

The post Lindholm punta all’Italia con ricordi particolari appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.

ERC ERC Junior: Semerád vince dopo il lockdown 21/06/2020 A 16:00