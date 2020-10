Il pilota del Team MRF Tyres era quarto in Classe, ma nella PS3 è uscito di strada danneggiando la sua Škoda Fabia Rally2 Evo, aggiungendo ulteriore frustrazione dopo aver perso il titolo in Finlandia.



"In realtà non lo sappiamo esattamente, ma eravamo in una sezione veloce da percorrere in quinta dopo una serie di curve a destra e sinistra. Appena ho toccato i freni mi sono reso conto che non succedeva nulla e che saremmo finiti fuori. Ho solo avuto modo di dare un altro colpo al pedale, ma ormai era tardi, per cui ho provato a girare la macchina il più possibile, ma ho colpito il muretto in pietra prima col posteriore e poi con l'anteriore. E' stato un impatto piuttosto pesante, ma io e Mikael [Korhonen] stiamo bene".



“Purtroppo la scocca è molto danneggiata perché eravamo ad almeno 120km/h e la decelerazione brutale. La parte posteriore sinistra non possiamo ripararla qui e la cosa mi scoccia molto perché potevamo fare un bel rally, specialmente domani che dovrebbe piovere di più. Era una grande occasione, siamo molto dispiaciuti, ma non ci possiamo fare molto".



Lindholm era stato il più rapido nello shakedown di ieri ed era tra i favoriti.