Tre piloti italiani di grande classe parteciperanno al FIA European Rally Championship nel 2021: vediamo chi sono.

Simone Campedelli:grande esperto della terra, ma velocissimo pure su asfalto, il romagnolo correrà con il Team MRF Tyres.



Alberto Battistolli:il giovane figlio d'arte è portacolori dell'ACI Team Italia e nel 2020 aveva già presenziato in due eventi. Il suo piano è fare tutte le gare quest'anno.



Umberto Scandola:il Campione CIR 2013 sarà in azione con la i20 R5 dello Hyundai Rally Team Italia e anche se non conosce tutti gli eventi, ha le qualità per fare bene.

ERC Abarth Rally Cup, cinque motivi per seguirla con l’ERC UN' ORA FA

ERC Scandola pronto per la sfida nell’ERC: “Sarà molto impegnativo” 20 ORE FA