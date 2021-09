Efrén Llarena è fra i primi tre del FIA European Rally Championship dopo il Barum Czech Rally Zlín.

Nonostante una performance senza errori insieme alla co-pilota Sara Fernández, lo spagnolo ha ammesso che il suo sesto posto finale non era quello che aveva sperato con la sua Škoda Fabia Rally2 Evo del Rallye Team Spain.



"È stato difficile, non avevamo il ritmo giusto perché non abbiamo esperienza in questo tipo di condizioni con questa macchina", ha detto Llarena, membro della ERC-MICHELIN Talent Factory. "È solo la mia seconda volta su asfalto e questo non lo era. In alcune curve c'era una marea di fango. Ma non abbiamo fatto nessun errore, nessuna foratura ed è stato un rally in più per imparare; torneremo più forti sullo sterrato".



Dopo quattro round, Llarena è terzo nella classifica provvisoria dell'ERC con 76 punti. Il leader Andreas Mikkelsen ne ha 97.

ERC Un buon settimo posto per Devine a Zlin 4 ORE FA

ERC Mares: “Mi dispiace per Cais, ma il podio in casa è fantastico” 11 ORE FA