Efrén Llarena è stato il migliore dei membri dell'ERC-MICHELIN Talent Factory terminando quarto assoluto al Rally Liepāja.

Nella classe di incentivazione per le giovani stelle che guidano auto Rally2, lo spagnolo si è confermato al top della forma per tutto il fine settimana in Lettonia, completando la prima tappa al terzo posto assoluto.



Miko Marczyk, il miglior pilota dell'ERC-MICHELIN Talent Factory in Polonia, si è piazzato sesto assoluto con Erik Cais ottavo, Simone Tempestini 10° e Grégoire Munster 17°.



"Sicuramente siamo molto felici, è solo la nostra seconda gara con questa macchina e la terza su terra con una R5 [Rally2]", ha detto il pilota del Rallye Team Spain. "Le prestazioni sono davvero buone. Il primo giorno abbiamo avuto un po' di vantaggio nell'ordine di partenza, ma non oggi perché eravamo prima di Lukyanuk, Breen, Mikkelsen quindi questo è buono come miglioramento".



ERC-MICHELIN Talent Factory: i piloti al Rally Liepāja



4 Efren Llarena (ESP)/Sara Fernándes (ESP) Škoda Fabia Rally2 Evo

6 Miko Marczyk (POL)/Szymon Gospodarczyk (POL) Škoda Fabia Rally2 Evo

8 Erik Cais (CZE)/Jindřiška Žáková (CZE) Ford Fiesta Rally2

10 Simone Tempestini (ROU)/Sergiu Itu (ROU) Škoda Fabia Rally2 Evo

17 Grégoire Munster (LUX)/Louis Louka (Bel) Hyundai i20 R5



ERC-MICHELIN Talent Factory: i piloti in classifica generale



3 Miko Marczyk (POL) 41 punti

5 Efrén Llarena (ESP) 37

8 Erik Cais (CZE) 21

14 Simone Tempestini (ROU) 7

