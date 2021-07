Efrén Llarena è stato ancora una volta il migliore tra i membri dell'ERC-MICHELIN Talent Factory al Rally di Roma, terzo round del FIA ERC.

Alla guida di una Škoda Fabia Rally2 Evo gommata MICHELIN, il pilota del Rallye Team Spain, Llarena ha chiuso quarto per soli 0"3 con ottime prestazioni.



"Abbiamo cercato di fare del nostro meglio per essere sicuramente sul podio", ha detto Llarena. "Era il nostro primo rally con questa macchina su asfalto, abbiamo fatto solo 50 chilometri prima. Onestamente, siamo davvero felici della nostra prestazione e abbiamo perso il podio solo per tre decimi e davanti a noi ci sono due piloti locali, più Herczig, io e un sacco di concorrenti che competono nel WRC come Craig Breen e Andreas Mikkelsen, oltre a molti altri fantastici. Siamo anche primi MICHELIN".



Al Rally di Roma Capitale, cinque piloti hanno potuto beneficiare del programma di incentivi per giovani stelle su vetture Rally2 che partecipano all'ERC, tra cui Rachele Somaschini, nuova arrivata. Ecco come si sono classificati.



4 Efrén Llarena (ESP) Škoda Fabia Rally2 Evo



5 Miko Marczyk (POL) Škoda Fabia Rally2 Evo



7 Simone Tempestini (ROU) Škoda Fabia Rally2 Evo



10 Erik Cais (CZE) Ford Fiesta Rally2



13 Grégoire Munster (LUX) Hyundai i20 R5



24 Rachele Somaschini (ITA) Citroën C3 Rally2



ERC-MICHELIN Talent Factory: classifica dopo tre eventi



4 Efrén Llarena (ESP) 61 punti



5 Miko Marczyk (POL) 60 punti



10 Erik Cais (CZE) 28 punti



12 Simone Tempestini (ROU) 21 punti



23 Grégoire Munster (LUX) 3 punti

