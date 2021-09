Efrén Llarena è pronto per la grandissima sfida del 55th Azores Rallye (16-18 settembre).

Llarena e la grandi sfida delle Azzorre: "Ma il podio è possibile"



Il pilota del Rallye Team Spain ha centrato una doppietta di successi in FIA ERC3/FIA ERC3 Junior nel 2019.



Lo spagnolo e la co-pilota Sara Fernández gareggiavano con una Peugeot 208 R2, mentre oggi sono su una Škoda Fabia Rally2 Evo, e hanno grandi speranze dopo un bell'inizio della stagione 2021.



"Sicuramente sarà una sfida per noi, ma cercheremo di fare del nostro meglio come sempre", ha detto Llarena, attualmente terzo nella classifica provvisoria dell'ERC. "Abbiamo dei bei ricordi di due anni fa, quando avevamo davvero un buon ritmo. Vedremo con l'auto [Rally2] ma sicuramente vogliamo lottare per il podio. Sappiamo che sarà difficile, ma possiamo essere più o meno in lotta tra i primi cinque e siamo davvero ottimisti su questo".

