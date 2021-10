Le giovani stelle Efrén Llarena, 26 anni, e Miko Marczyk, 25 anni, si batteranno per il primo premio dell'ERC-MICHELIN Talent Factory al Rally Serras de Fafe e Felgueiras, ultima opportunità per beneficiare della gamma di incentivi in offerta.

Introdotto per il FIA European Rally Championship 2021, l'ERC-MICHELIN Talent Factory premia i risultati dei piloti ERC di età non superiore ai 28 anni all'inizio del 2021 che gareggiano nel campionato con vetture Rally2 su pneumatici MICHELIN. Per i primi sei round della stagione, l'ERC-MICHELIN Talent Factory prevede anche una serie di incentivi, non ultima la possibilità di vincere l'assegnazione completa di pneumatici per gli ultimi due eventi della stagione ERC per il miglior classificato dopo il sesto round.



Dopo cinque round, lo spagnolo Llarenaè il meglio piazzato nella classifica generale, con sette punti di vantaggio sul polacco Marczyk, in una lotta tutta tra i piloti Škoda Fabia Rally2 Evo nel nord del Portogallo questa settimana (1-3 ottobre).



Il pilota del Rallye Team Spain Llarena, che è co-pilotato di Sara Fernández, ha detto: "Questo rally sarà una sfida per noi perché, sicuramente, è difficile. L'ho fatto solo una volta, ma è stato quattro anni fa con una macchina a due ruote motrici e il 90% delle PS sono completamente diverse, quindi è come un nuovo rally per me. Nella classifica generale ci sono piloti come Dani Sordo e Andreas Mikkelsen che conoscono molto bene le prove dal Rally del Portogallo nel campionato del mondo. Ci saranno anche alcuni forti piloti nazionali che spingeranno molto, ma noi faremo del nostro meglio e vedremo cosa succede".



Marczyk, che gareggia per l'ORLEN Team insieme al co-pilota Szymon Gospodarczyk, ha detto: "Ho dei bei ricordi di Fafe dall'anno scorso, quando abbiamo combattuto su PS asfaltate. Ora combattiamo su quelle famose del Campionato del Mondo Rally e so che sarà impegnativo per me e Szymon al nostro debutto. Alle Azzorre è stato possibile essere nei primi cinque, al nostro debutto, e speriamo che anche a Fafe mostreremo un buon ritmo e una guida costante senza errori. Siamo sette punti dietro Efrén e Sara, che probabilmente saranno molto veloci. Vorremmo lottare per il premio ERC-MICHELIN Talent Factory fino al traguardo, ma non al 110 per cento perché dobbiamo anche considerare il campionato principale e la nostra terza posizione".



Oltre a prezzi scontati per gli pneumatici, una serie di opportunità promozionali, come l'accesso alle riprese video e l'inclusione in clip disponibili sui canali dei social media dell'ERC, i primi tre classificati dell'ERC-MICHELIN Talent Factory dopo il Rally Serras de Fafe e Felgueiras godranno di una visita VIP alla sede MICHELIN di Clermont-Ferrand in Francia.

ERC ERC Rally Serras de Fafe e Felguieras: il programma di venerdì UN' ORA FA

ERC Fafe: Magalhães pronto per la gara di casa UN' ORA FA