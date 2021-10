Efrén Llarena è quasi certamente fuori dal Rally Serras de Fafe e Felgueiras dopo un incidente che gli farà perdere tanti punti nel FIA European Rally Championship.

Lo spagnolo e la co-pilota Sara Fernández sono rimasti illesi nel capottamento avvenuto nella PS6 in condizioni difficili.



"Sicuramente non siamo contenti di questa situazione, siamo usciti e sono quasi sicuro che abbiamo perso un sacco di punti in campionato", ha detto il pilota del Rallye Team Spain, che era il migliore dell'ERC-MICHELIN Talent Factory e secondo in classifica.



"È stata una PS folle, piena di nebbia e molto fango. In una sezione veloce su una lunga sinistra e proprio alla fine della curva ho perso un po' il posteriore e avevo bisogno di frenare perché la curva successiva era molto lenta. Ho perso completamente il posteriore capottando diverse volte".



"C'è frustrazione, ma onestamente è un errore, fa parte del gioco. Fortunatamente non ho fatto molti errori nella mia carriera, ma a volte succede. Stiamo bene, non è stato un grande impatto, stavamo solo andando verso gli alberi in discesa".



"Sono quasi sicuro che non è troppo danneggiata l'auto, forse siamo stati fortunati, ma la cosa più difficile è recuperarla - è 10 o 12 metri più in basso quindi abbiamo bisogno di una gru".

