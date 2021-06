Efrén Llarena non ha fatto vedere la mancanza di esperienza al volante della sua Škoda Fabia Rally2 Evo nella prima gara del FIA European Rally Championship in Polonia.

Il pilota del Rallye Team Spain era 19° dopo la prima tappa dell'ORLEN 77th Rally Poland, ma ha combattuto finendo sesto ad 1"7 da Norbert Herczig.



"Sicuramente dobbiamo migliorare, ma dall'inizio i nostri tempi sono scesi e il ritmo è incrementato - ha detto il Campione 2019 ERC3/ERC3 Junior - All'inizio non avevamo fiducia ma dopo le prime PS l'abbiamo ottenuta perso il quinto posto per soli 1"7 secondi. Il rally è stato abbastanza lungo, abbiamo provato a spingere ma a volte bisogna gestire tutto: il ritmo, le gomme, le forature".



"Se si guarda l'elenco degli iscritti, si potrebbe pensare che [il mio risultato] sia stato assurdo perché c'erano un sacco di macchine e un sacco di piloti davvero bravi del campionato mondiale e nazionale. Non siamo stati così male, ma cercheremo di migliorare".

