Efrén Llarena al Rally Fafe Montelongo non ha avuto un bel weekend, per cui punta a rifarsi al Rally Hungary.

Dopo che un collettore dello scarico si è rotto impedendogli di prendere parte alla Tappa 2 in Portogallo, il pilota del Rallye Team Spain si candida alla vittoria in FIA ERC1 Junior Championship.



“Non avevamo tempo per ripararlo, ma così abbiamo guadagnato qualcosa per svolgere un test prima dell'Ungheria", spiega il Campione ERC3 Junior in carica.