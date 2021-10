Efrén Llarena e Miko Marczyk si giocheranno il secondo posto nel FIA European Rally Championship dopo che lo spagnolo si è riscattato al Rally Hungary.

Il pilota del Rallye Team Spain aveva dovuto prendere una Škoda Fabia Rally2 Evo nuova avendo distrutto la sua al Rally Serras de Fafe e Felgueiras, con la quale ha chiuso quarto in Ungheria, anche se non con grande soddisfazione.



"Non siamo contentissimi perché non abbiamo mostrato il nostro reale passo - ha detto il Campione ERC3/ERC3 Junior - Ma fa parte del gioco e torneremo più forti".



Dopo sette gare, Llarena è terzo a 121 punti, 14 in meno di Miko Marczyk, ma con 40 in palio al Rally Islas Canarias.

Ad

ERC Cais veloce e sfortunato 6 ORE FA

ERC Toksport WRT Campione fra i Team ERC 12 ORE FA