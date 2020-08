Llarena: “Sarà un altro rally durissimo”

-

Efrén Llarena al Rally Liepāja sa che ci sarà da soffrire, proseguendo con la transizione da ERC3 Junior a ERC1 Junior.

Il Campione 2019 ERC3 Junior-Pirelli sta affrontando la prima annata con una Rally2 e il suo scopo è continuare ad imparare anche sui velocissimi percorsi della Lettonia.



“Sarà un altro rally durissimo, probabilmente il più difficile della stagione - ha ammesso il pilota del Rallye Team Spain - Io e Sara siamo molto contenti di farlo per la prima volta con la Citroën C3 R5 e vorremmo batterci per la Top5 assoluta come accaduto al Rally di Roma Capitale. Cercheremo di prendere parecchi punti anche per l'ERC1 Junior, che è l'obiettivo principale".



Llarena a Roma ha chiuso sesto e ora è terzo nella classifica dell'ERC1 Junior Championship.

