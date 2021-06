Efrén Llarena non vuole puntare a giorcarsela con Alexey Lukyanuk e Andreas Mikkelsen nel FIA ERC in termini di velocità.

Lo spagnolo del Rallye Team Spain si sta ancora adattando alla sua nuova Škoda Fabia Rally2 Evo, con la quale deve crescere nel 2021.



Dopo il 6° posto ottenuto in Polonia, ha detto: "Cercheremo di aumentare il ritmo, non di iniziare il rally un secondo per chilometro più lentamente. Vogliamo partire ed essere più o meno in lotta. Sicuramente Mikkelsen e Lukyanuk sono di un'altra categoria, ma noi siamo nel secondo gruppo e voglio esserci subito".

