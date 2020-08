-

Efrén Llarena si è detto contento dei progressi fatti in questa sua prima annata in FIA ERC1 Junior.

Al Rally Liepāja, lo spagnolo e Sara Fernández hanno chiuso quarti in Classe e sesti assoluti al volante della loro Citroën C3 R5.



“Siamo contenti dei progressi, per noi era difficile perché si trattava del primo rally su terra - dice il pilota del Rallye Team Spain - Abbiamo imparato tanto, nella Tappa 1 non siamo andati molto bene, ma nella 2 abbiamo cambiato l'assetto e tutto è andato per il meglio".

ERC Un buon passo per Marczyk al Rally Liepaja DA 7 ORE

The post Llarena soddisfatto dei progressi in ERC1 Junior appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.

ERC ERC Junior: Westlund torna in azione alla grande DA 19 ORE