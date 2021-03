Nick Loof ha scelto il FIA European Rally Championship per cominciare una carriera internazionale.

Il tedesco l'ha spuntata in un concorso che lo ha visto combattere in pista contro avversari di kart e moto per avere il supporto di ADAC Stiftung Sport. Il 19enne sarà quindi al via del FIA ERC3 Junior Championship per sei gare con la Ford Fiesta Rally4 gommata Pirelli della Orsák Rally Sport.



La sua stagione partirà con il 77th Rally Poland (18-20 giugno) e proseguirà con Rally Liepāja (1-3 luglio), Rally di Roma Capitale (23-25 luglio), Barum Czech Rally Zlín (27-29 agosto), Rally Hungary (22-24 ottobre) e Rally Islas Canarias (18-20 novembre).



“Anche se l'inizio sarà su terra e quindi molto impegnativo, sono fiducioso per il futuro - ha dichiarato Loof, che non ha mai corso su terra - Avremo un grande team con cui prepararci al meglio in vista dell'ERC3 Junior. Sono orgoglioso di avere al mio fianco partner così importanti".



Loof si era fatto le ossa con alcuni rally dell'ADAC Opel Rallye Cup nel 2019. Nel 2020 il monomarca si è fermato causa COVID-19, dunque ha pensato di correre anche a livello più alto, presenziando al Rally Bohemia in Repubblica Ceca.



“Per iniziare una carriera internazionale l'ERC è il campionato migliore perché molto impegnativo e ci sono tanti partecipanti. Le gare come Rally Bohemia e quelle in Germania dell'anno scorso sono state le prime di un determinato livello, quindi non vedo l'ora di farne altre".



Loof aveva anche fatto le ricognizioni del Rally di Roma Capitale lo scorso luglio: "Sono la chiave per andare forte e a Roma ci sono due tipi di PS. Alcune velocissime con fondo sconnesso, altre molto tecniche sulle montagne. E' stata dura, molto diversa da ciò che abbiamo in Germania".



L'incontro con Millener

Nel 2021, Loof passerà dalla Opel Adam R2 alla Fiesta Rally4, vettura che ha usato Ken Torn per vincere l'ERC3/ERC3 Junior. "Sono stato in M-Sport durante il Rally di Roma Capitale e la decisione era ormai fatta. La Fiesta è la macchina perfetta per correre in ERC3 Junior. Richard Millener di M-Sport mi ha descritto il potenziale dell'auto e quindi mi ha convinto".



Una grande carriera all'orizzonte

Se Loof vincesse l'ERC3 Junior potrebbe passare all'ERC Junior Championship per il 2022 con una Ford Fiesta Rally3 gommata Pirelli della M-Sport come premio.

