Nonostante l'uscita di scena iniziale, il 25enne spagnolo è rientrato per la Tappa 2 con la C3 R5 aggiustata dagli uomini della Sports & You conquistando il suo secondo titolo nazionale.



“E' stata un'altra grande stagione per noi - ha detto il portacolori del Rallye Team Spain - E' tutto grazie agli sforzi di un team stupendo, oltre che della C3 R5, che ha dimostrato di essere la macchina più veloce. Mi sono divertito tantissimo in questi due anni e spero di continuare così anche nel 2021. Grazie a tutti per il supporto”.