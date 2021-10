Sono quattro i giovani talenti del FIA ERC che si contendono il Clio Trophy by Toksport WRT al Rally Hungary.

Dopo quattro round del Clio Trophy by Toksport WRT, il tre volte vincitore Andrea Mabellini conduce la classifica provvisoria con 22 punti davanti all'argentino Paulo Soria, che ha vinto ad inizio stagione.



Ghjuvanni Rossi è due punti dietro in terza posizione, mentre il suo collega francese Bastien Bergounhe è quarto, a sei punti da Rossi. Con i punti doppi in palio al Rally d'Ungheria, questo quartetto può ancora vincere il titolo, ossia tre rally della stagione ERC 2022 su una Clio Rally4 gestita da Toksport WRT.



"Abbiamo tre vittorie ed è buono, ma ci sono punti doppi in Ungheria", ha detto Mabellini dopo la sua vittoria nell'ultimo round del Clio Trophy by Toksport WRT in Repubblica Ceca a fine agosto.



"I doppi punti non sono buoni per noi, ma questo è il regolamento, quindi vedremo. Sappiamo già che l'Ungheria è difficile, un rally duro".



Nonostante le buone prove durante la stagione, diversi incidenti e sfortuna hanno messo Yigit Timur fuori dalla contesa per il titolo, anche se il pilota turco sarà in azione nel fine settimana.



Tuttavia, insieme a Bergounhe, Rossi e Soria, Timur non ha alcuna conoscenza delle PS del Rally d'Ungheria, quindi dovrà scoprirle tutte questo fine settimana.

ERC Gryazin batte Ostberg nella Qualifying Stage del Rally Hungary 2 MINUTI FA

ERC Il Rally Hungary live su ERC Radio 22 MINUTI FA