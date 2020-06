Loubet e Sordo stelle del WRC al Rally di Roma Capitale

-

Oltre alle varie Hyundai i20 R5 presenti nel FIA European Rally Championship, al Rally di Roma Capitale ci saranno anche quelle di Pierre-Louis Loubet e Dani Sordo.

L’evento capitolino è in programma dal 24 al 26 luglio prossimi, e si è impreziosito questa mattina di un’altra grande sorpresa: la partecipazione di Hyundai Motorsport con due Hyundai i20 Coupe WRC, una per lo spagnolo e l'altra per il francese.



Questa grande opportunità per il Rally di Roma Capitale scaturisce dopo settimane, mesi di intenso lavoro da parte di tutto lo staff coordinato da Max Rendina, continuamente interfacciato con ACI Sport, FIA, Eurosport Events per individuare soluzioni e procedure che consentano il regolare svolgimento della gara anche in un contesto profondamente cambiato come quello che tutti noi stiamo vivendo oggi.



“Sapere che un costruttore come Hyundai Motorsport ha scelto la nostra gara come evento di preparazione durante i mesi estivi - ha commentato Max Rendina - è prima di tutto una grande carica emotiva per tutti noi, che stiamo lavorando per rendere il Rally di Roma Capitale 2020 un evento unico, in grado di lasciare il segno nonostante il contesto anomalo nel quale dovrà disputarsi. Sono orgoglioso della mia squadra, che in una settimana in cui tre appuntamenti del WRC hanno dovuto purtroppo rimandare al 2021 per le conseguenza dell’emergenza epidemiologica, continua a lavorare a testa bassa affinché il Rally di Roma Capitale diventi presto realtà. L’annuncio della partecipazione di Dani Sordo, impegnato con lo Hyundai Shell Mobis World Rally Team nel Campionato del Mondo e del giovane Pierre-Louis Loubet, campione WRC2 nella passata stagione, con due vetture di classe WRC non fa che sottolineare il valore tecnico e mediatico del nostro evento e quindi non possiamo che dare il benvenuto a Hyundai Motorsport sulle strade del Rally di Roma Capitale”.



L’impegno del team guidato dall’italiano Andrea Adamo non si ridurrà comunque all’iscrizione delle due sole Hyundai i20 Coupe WRC, che concorreranno in un evento che sarà nominato Rally Stars riservato a questa tipologia di vetture, dato che nella stessa nota stampa è stata confermata anche la partecipazione di numerose Hyundai i20 R5 New Generation che prenderanno parte al Rally di Roma Capitale valido per il FIA ERC e il CIR. Tra queste spicca il pilota irlandese Craig Breen, in forze al team Hyundai dalla stagione 2018, e Callum Devine, Hyundai Motorsport Customer Racing Junior Driver.



Cliccate qui per avere altre informazioni sull'evento:https://www.rallydiromacapitale.it/e-pronta-linnovativa-piattaforma-web-che-sara-utilizzata-per-regolare-gli-accessi-al-rally-di-roma-capitale/



*La procedura di richiesta pass per gli spettatori verrà comunicata in base alle nuove norme anti-COVID-19

ERC Vi presentiamo Niki Mayr-Melnhof IERI A 04:00

The post Loubet e Sordo stelle del WRC al Rally di Roma Capitale appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.

ERC Ricordi: quando Franceschi vide svanire il secondo posto in ERC3 Junior 07/06/2020 A 10:00