Lukyanuk al comando a metà giornata

Simone Tempestini è terzo, seguito da Fabian Kreim al debutto con la Volkswagen Polo GTI R5.



Oliver Solberg completa la Top5 davanti a Craig Breen (Team MRF Tyres, Hyundai i20 R5), Giacomo Scattolon, Norbert Herczig, Efrén Llarena (Rallye Team Spain) e Grégoire Munster completano la Top10.



Crugnola fuori subito

E' iniziato malissimo il sabato di Andrea Crugnola ed Adrien Fourmaux, finito fuori tra PS1 e PS2. In entrambi i casi le vetture sono rimaste in mezzo alla strada causando ritardi. I piloti stanno comunque bene.



Il varesino ha sbattuto dopo 2,3km della "Pico-Greci" e il rally perde uno dei grandi favoriti per il successo.



Emil Lindholm, che partiva dietro di lui, ha così raccontato la scena a Chris Rawes di ERC Radio: "Dopo una dosso c’era una curva veloce a destra, sembra che abbia colpito le barriere per poi finire contro la montagna, l’auto ha perso due ruote”.



Fourmaux ha invece forato una gomma negli ultimi 5km della PS1, poi il pilota del M-Sport Ford World Rally Team si è capottato con la sua Fiesta R5 MkII nella PS2.



Problemi per i cechi

Erik Cais e Filip Mareš hanno avuto problemi già questa mattina. Cais si è dovuto ritirare per aver danneggiato la sospensione posteriore destra, mentre Mareš ha perso oltre 30″ nei confronti del leader Alexey Lukyanuk finendo in testacoda. Mareš era già stato costretto a saltare le qualifiche di ieri e la cerimonia d’apertura causa incidente nelle prove libere, ma il team Rexteam era riuscito a sistemare la sua Škoda Fabia Rally2 Evo per oggi.



Beffa per Devine

Callum Devine era 11°, ma il pilota della Motorsport Ireland Rally Team Academy si è trovato col motore della sua Hyundai rotto terminata la PS3.



Melegari guida in ERC2, fuori Poloński

Zelindo Melegari è al comando dell'ERC2 dopo il ritiro di Dariusz Poloński per un sospetto guasto al turbo. Il polacco aveva vinto la PS1 con la sua Abarth 124 Rally prima di arrendersi nella PS2.



Torn e la Fiesta i migliori Rally4

Ken Torn è primo in ERC3 ed ERC3 Junior con la nuova Ford Fiesta Rally4, seguito da Pedro Antunes su Peugeot 208 Rally4. Veloce anche Pep Bassas nelle PS2-3, ma il pilota del Rallye Team Spain in precedenza aveva forato perdendo tempo.



Cosa manca

Con un paio d'ore di ritardo, la Pico-Greci 2 dovrebbe partire attorno alle 17;25.

