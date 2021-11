Alexey Lukyanuk è al comando del Rally Islas Canarias quando siamo giunti a metà della Tappa 1 dell'ultimo round del FIA European Rally Championship.

Il russo ha vinto tutte e quattro le PS di stamattina, portando a 14"5 il proprio vantaggio alla sosta in servizio all'Estadio Gran Canaria.



Affiancato da Alexey Arnautov sulla Citroën C3 Rally2 del Saintéloc Junior Team, Lukyanuk ha preceduto Efrén Llarena per 0"1 nella PS1, poi Miko Marczyk nella PS2 con lo stesso distacco, e Iván Ares per 2" nella PS3, per poi giungere con 6"4 su Enrique Cruz lungo i 13,07km della PS4 "Santa Lucía", andata in scena su Facebook e YouTube.



“E' perfetto e ci siamo divertiti, direi - ha detto il bi-Campione ERC - Queste PS sono fantastiche e mi sono goduto ogni metro, probabilmente sono le più belle che abbia mai fatto. Sappiamo che poi andranno gestiti freni e gomme”.



Llarena (Rallye Team Spain) è secondo insidiato però da Simone Campedelli (Team MRF Tyres), Marczyk (ORLEN Team), Cruz e Yoann Bonato, tutti vicini a completare la Top6.



Iván Ares è settimo, seguito da Jan Solans e Surhayén Pernía, con Luis Monzón a completare la Top10 nonostante un problema al turbo.



Nil Solans è finito largo nella PS4 ad una curva, ma resta 11°, con la Hyundai i20 R5 del Team MRF Tyres, davanti a Yeráy Lemes (Hyundai i20 N Rally2), Albert von Thurn und Taxis, Luis Vilariño e Jarosław Kołtun.



Javier Pardo, che combatte per il titolo ERC2 ha perso tempo nella PS2 per una perdita di potenza alla sua Suzuki Swift R4lly S. Il pilota della Suzuki Motor Ibérica è a 3' dal collega Joan Vinyes, che guida la classifica davanti al leader dell'Abarth Rally Cup, Carlos Dávid García. Dmitry Feofanov è terzo, poi troviamo Serhii Potiiko.



L'esordio di Tibor Érdi Jr con la Škoda Fabia R4 Rally2 Kit è finito subito, quando ha centrato un muretto a 50m dal via della PS1. Dariusz Poloński, vincitore dell'Abarth Rally Cup 2021, si è ritirato nella PS2 per un problema elettrico.



Anthony Fotia (Renault Clio Rally4) è primo della categoria ERC3-ERC3 Junior con 5"5 su Jean-Baptiste Franceschi, mentre Sami Pajari (Ford Fiesta Rally4) è terzo. Pep Bassas (Peugeot 208 Rally4) ha perso terreno per cali di potenza e guasti all'interfono.



Il 45th Rally Islas Canarias ricomincia con la "Valsequillo" alle 14;58 locali.

