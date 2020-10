Alexey Lukyanuk è al comando del Rally Fafe Montelongo dopo le prime tre PS, andate in scena su un fondo umido in seguito alla pioggia della notte.

Il pilota del Saintéloc Junior Team si è subito mostrato in palla in questo terzo round del FIA European Rally Championship piazzando sempre la sua Citroën C3 R5 davanti a tutti.



Inizio duro per Sergio Cuesta ed Emil Lindholm. Lo spagnolo è finito fuori nella PS1, lo svedese nella PS3.



Dopo il riordino si ricomincia con la "Montim" alle 12;30 locali.