Alexey Lukyanuk si presenta all'ultima PS di Gran Canaria da leader del Rally Islas Canarias per 31"2 dopo ver dominato la prima parte dell'ultimo round del FIA European Rally Championship.

Il pilota del Saintéloc Junior Team con la sua Citroën C3 Rally2 si è presto tutte le PS ed Efrén Llarena (Rallye Team Spain) è attualmente secondo, con dietro Enrique Cruz, che è a 1"2 dallo spagnolo. In TOp5 anche Simone Campedelli (Team MRF Tyres) e Miko Marczyk (ORLEN Team).



Joan Vinyes è primo in ERC2, Anthony Fotia ha 2"2 su Jean-Baptiste Franceschi in ERC3/ERC3 Junior.



La PS9 Las Palmas de Gran Canaria (1,53km) parte alle 18;38 locali (19;38 CET).

