Alexey Lukyanuk si sta preparando per affrontare una nuova sfida nel FIA European Rally Championship.

Da quando esiste questa serie (1957), solo Kajetan Kajetanowicz e Luca Rossetti hanno conquistato tre titoli e il russo nel 2021 cercherà di raggiungerli al volante della Citroën C3 Rally2 preparata dal Saintéloc Junior Team.



Lukyanuk, che verrà affiancato nuovamente da Alexey Arnautov, sa che comunque non deve dare nulla per scontato in questa battaglia.



“Sarà un anno entusiasmante e ci aspetta una durissima lotta contro piloti e team di altissimo livello - dice il 40nne di San Pietroburgo - Cercheremo di essere competitivi il più possibile e di divertirci. Sono contento che ci siano otto gare come l'anno scorso e sono impaziente di iniziare, quindi fatevi sotto!"



Lukyanuk nel 2020 ha vinto Rally di Roma Capitale e Rally Fafe Montelongo andando a regalarsi il titolo. Per la nuova avventura ha diversi partner da ringraziare.



"Sono entusiasta di poter annunciare che lavorerò con Citroën, che ringrazio per il supporto e le opportunità che mi dà. Lo scorso anno abbiamo ottenuto un grande risultato col titolo ERC, continueremo ad avere gli sponsor Coolstream, Hortex e Pirelli, più Space Travel, AutoSportMedia Agency e ovviamente Saintéloc, che ringrazio".



Torna Arnautov

Nel 2020 aveva scelto di prendersi un anno sabbatico, poi è tornato al Rally Islas Canarias; oggi Arnautov è pronto per fare il navigatore per tutto l'anno. “Sono felice di ritornare in azione, è sempre bello far parte di questo team per correre rally davvero stupendi. Non sarà semplice per me farli tutti, ma cercheremo di gestire al meglio la situazione".



Citroën aggiornata per Lukyanuk

All'Azores Rallye del 6-8 maggio, Lukyanuk avrà una Citroën C3 col nuovo nome Rally2 grazie agli aggiornamenti. “Non vedo l'ora di provarla e capire com'è. Sono felice che Citroën stia continuando a svilupparla, abbiamo discusso con gli ingegneri su alcuni passi che si potevano fare per migliorare ed è bello vedere che li hanno messi in pratica".

