Lukyanuk ancora davanti quando mancano le ultime 3 PS del Rally di Roma Capitale

Alexey Lukyanuk e Dmitry Eremeev si stanno preparando per le ultime 3 PS del Rally di Roma Capitale, che al momento li vede per 23"9 davanti a Giandomenico Basso e Lorenzo Granai.

Oliver Solberg ed Aaron Johnston sono sempre terzi e leader in Classe ERC1 Junior.



Zelindo Melegari e Corrado Bonato guidano la Classe ERC2, inseguiti da Andrea Mabellini, che è primo in Abarth Rally Cup affiancato da Nicola Arena.



In ERC3 ed ERC3 Junior è lotta apertissima perché Ken Torn e Pedro Antunes sono divisi da 1"2 con Kauri Pannas e Pedro Alves rispettivamente alle note dei due.



Si riprenderà coi 7,25km della Rocca di Cave alle 16;02, mentre la PS15 Guarcino, quella decisva, partirà alle 17;15 e verrà trasmessa in diretta streaming sullapagina Facebookdell'ERC.

