Il russo sabato era a 5″1 da Mikkelsen, ma si è visto comminare una penalità di 5′ per essere arrivato in anticipo al controllo orario nella PS6, scivolando indietrissimo in classifica.



Nonostate ciò, il portacolori del Saintéloc Junior Team non si è arreso e sulle ostiche strade asfaltate di Nyíregyháza è riuscito a rimontare fino al 14° posto, concludendo a 4’53″5 dalle vetta.



“Oggi abbiamo vinto la Tappa e questo era l’obiettivo – ha detto Lukyanuk arrivato alla fine con la sua Citroën C3 R5 – La gestione del rischio è qualcosa che debbo imparare bene, ma abbiamo visto che è possibile essere veloci ugualmente. Oggi bisognava essere veloci e consistenti”.