A 35"2 dal russo c'è Iván Ares, col pilota del Saintéloc Junior Team che ha rivelato di non aver scelto le gomme migliori per la sua Citroën C3 R5 assieme a Dmitry Eremeev.



“Stiamo cercando di gestire il vantaggio e va tutto bene, anche se in alcune curve non è facile perché non si vede se c'è sporco o no", ha detto Lukyanuk.



La pioggia notturna ha bagnato alcuni tratti e il fango è un'insidia, ma per il momento c'è il sole in cielo.



Yoann Bonato resta secondo assoluto con 0"9 su Ares, vincitore della PS10, ma il francese non è registrato ERC, per cui il podio continentale è occupato da Grégoire Munster, leader dell'ERC1 Junior con la sua Hyundai i20 R5 davanti a Norbert Herczig (MOL Racing Team - Volkswagen Polo GTI R5) e Miko Marczyk (ORLEN Team - Škoda Fabia Rally2 Evo).



Sesto Dominik Dinkel, con dietro Erik Cais, Surhayen Pernia (Hyundai Motor España) - il primo ad entrare in azione oggi - Callum Devine (che ha problemi alla pressione della benzina) e Niki Mayr-Melnhof.



Tibor Érdi Jr prosegue il dominio in ERC2 avendo vinto tutte le PS, con Dmitry Feofanov secondo e Andrea Mabellini terzo e primo in Abarth Rally Cup. Zelindo Melegari è invece ripartito con la nuova Alpine A110 RGT dopo l'incidente della PS6.



Pep Bassas e Ken Torn sono invece separati da 5"5 in ERC3 Junior Championship-Pirelli, dove Sergio Cuesta è tornato alla guida della sua Ford Fiesta Rally4, seppur incappando in una foratura nella PS11.



Oliver Solberg ha invece lasciato il servizio con 7' di ritardo dopo che il team di famiglia dello svedese ha sostituito il turbo e riparato una perdita d'olio sulla sua Volkswagen, con cui il figlio d'arte ha vinto la PS11.



Anche Craig Breen (Team MRF Tyres) è rientrato in gara, seppur soffrendo con un differenziale assettato da pioggia.



Efrén Llarena (Rallye Team Spain) si è ritirato stamattina per un guasto allo scarico.



Fuori pure Guillaume de Mevius nella PS12 ed Ekaterina Stratieva per un problema tecnico.